L'OCCITANE聖誕倒數日曆及聖誕倒數環保日曆　網上優先限量訂｜聖誕2021

L'OCCITANE年度限定的聖誕倒數驚喜日曆已在網店預售。今年除了經典版日曆外，更有環保日曆可供選擇，一同為環保出一分力。聖誕倒數驚喜日曆2021內24道小門，每道門背後都藏着令人愛不釋手的驚喜小物，包括杏仁沐浴油、蠟菊煥活雙效精華、乳木果潤手霜等。包裝設計洋溢聖誕氣氛，並採用100%從可持續發展森林的紙品製造。

至於聖誕倒數環保日曆2021則由L'OCCITANE與英國插畫家Simpson聯乘設計，以普羅旺斯的魔法及大自然為插畫主題，以再生棉布製作的掛物收納袋，配以復古的畫風，每年聖誕均可循環再使用。日曆上24個小袋子，盛載各款L'OCCITANE經典小物，包括櫻花潤手霜、馬鞭草沐浴啫喱、杏仁沐浴油及蠟菊煥活雙效精華等，讓你帶着期待的心情迎接聖誕來臨。

L'OCCITANE聖誕倒數驚喜日曆2021

售價：$570

預訂日期：即日至10月31日

網址：http://hk.loccitane.com

*網店優先限量預訂300套，所有於10月20日至31日期間下單而包含倒數日曆之訂單將於11月5日後發貨

L'OCCITANE聖誕倒數環保日曆2021

售價：$790

預訂日期：現已接受網上預訂

推出日期：11月（待定）

網址：http://hk.loccitane.com

*所有於10月20日至31日期間下單而包含倒數日曆之訂單將於11月12日後發貨

L'OCCITANE顧客服務熱線：2899 4100

註：資料及價錢以品牌公布為準

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

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