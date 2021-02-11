LANCOME巴黎大街聖誕倒數月曆 + 聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱　限量換購｜聖誕2021

今年聖誕，LANCOME限量推出2021聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱（2021 Limited Edition Beauty Box），於高貴優雅的粉紅仿皮化妝箱內，滿載多款不同的美肌彩妝產品，從護膚到化妝品甚至香水一應俱全。另外，網店獨家推出2021限量版巴黎大街聖誕倒數月曆（2021 Beauty Advent Calendar），讓人恍如走進法國巴黎大街，享受聖誕佳節，內藏24份驚喜禮遇，由12月1日開始逐日拆開，帶你走進快樂的粉紅聖誕。聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱和巴黎大街聖誕倒數月曆均只限換購，不設零售。

LANCOME 2021限量版巴黎大街聖誕倒數月曆

換購方法：於10月27日起於LANCOME網店購買任何正價產品（不包括優惠套裝以及任何氣墊粉底粉盒），即可以$680換購2021限量版巴黎大街聖誕倒數月曆乙套。每張訂單只限換購3套。

網店獨家換購：www.lancome.com.hk/zh_HK/home

LANCOME 2021聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱

換購方法：購買任何LANCOME正價產品滿$520（包括優惠套裝），即可以$780換購2021聖誕珍藏版閃爍美肌彩妝箱乙套，每張訂單只限換購3套。

網址：www.lancome.com.hk/zh_HK/home

註：資料及價錢以品牌公布為準

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

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