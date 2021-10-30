萬聖節好去處｜灣仔北海濱必影10米巨型南瓜 炮台山東岸公園蜘蛛佈置有氣氛
文章日期：2021年10月30日
萬聖節去邊度玩？維港多個海濱場地在萬聖節都有「期間限定」裝置。發展局facebook推介，由灣仔北「HarbourChill海濱休閒站」出發，會見到10米高巨型南瓜和一條南瓜隧道，打卡必影；再沿海濱向西步行，就會遇到「渡輪碼頭畔主題區」的白衣小鬼，以及「連接添馬至會展海濱長廊Connector」的南瓜兔兔，步行約6公里去到「卑路乍灣海濱長廊」，就可以參與萬聖燈飾盛會。至於9月剛啟用的炮台山「東岸公園主題區」，亦有蜘蛛佈置，晚上甚有氣氛。
10月31日海濱長廊特備活動：
HarbourChill海濱休閒站（需預先登記）：bit.ly/2XMAE0s
堅尼地城卑路乍灣海濱長廊（無需登記）：bit.ly/3vLxKWt
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