Acqua di Parma x Emilio Pucci聖誕倒數月曆　揭示Acqua di Parma香氛世界｜聖誕2021

Acqua di Parma x Emilio Pucci的全新聖誕限定系列倒數月曆，設計靈感來自於Acqua di Parma最具代表性的禮物帽盒，今年特別飾以Emilio Pucci充滿活力的繽紛印花，是專為聖誕期間設計的限定版本。月曆一共有25扇窗，每天打開一扇窗戶，在揭曉每一項驚喜的同時，也以更多元與全面的視角揭開Acqua di Parma的香氛世界：阿瑪非無花果淡香水、高貴牡丹奢華護手霜、卡布里香橙身體乳和高貴木蘭髮香噴霧，以及格調系列的馥桂、沉香與白檀淡香精。至於12月24日聖誕夜的驚喜禮為標示「Emilio Pucci per Acqua di Parma」的聖誕星夜限定香氛蠟燭（70g），而12月25日則以Acqua di Parma百年經典的克羅尼亞香氛慶祝聖誕節。

Acqua di Parma x Emilio Pucci全新聖誕限定系列倒數月曆

售價：$4650

銷售地點：Acqua di Parma專門店和專櫃

連卡佛網店：https://www.lanecrawford.com.hk

註：資料及價錢以品牌公布為準

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

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