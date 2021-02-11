VALMONT X JW萬豪　歎下午茶兼享護膚體驗｜OL閨蜜下午茶之選

香港JW萬豪酒店聯乘瑞士殿堂級護膚品牌VALMONT，11月1日至12月31日推出期間限定下午茶。下午茶賣相精美別致，上層及中層的鹹點包括鮑魚撻、龍蝦沙律配魚子醬及士多啤梨、虎蝦春卷、法式牛油多士配鴨肝醬和鮮無花果開心果、香芹煙三文魚卷及蜜糖核桃酸忌廉青瓜三文治。餅架下層擺放精美甜品，包括蝶豆花檸檬蛋糕、焦糖檸檬蜂蜜慕絲、朱古力柑橘、接骨木花慕絲、菊花芝士蛋糕，當然少不了原味及提子味鬆餅伴果醬及德文郡奶油。加上香濃咖啡或TEA WG茶，配合日本經典餐具品牌Narumi的骨瓷茶具系列，倍添優雅。

每份下午茶套餐附送一張VALMONT禮品換領券，憑券到THE SPA by VALMONT、La Maison VALMONT及VALMONT專櫃可免費享有一對一皮膚諮詢服務，完成後可獲贈價值逾$395的VALMONT 5件裝護膚體驗套裝。

香港JW萬豪酒店 X VALMONT下午茶套餐

供應期：2021年11月1日至12月31日

供應時間：3:30pm-5:30pm

價錢：周一至周五：兩位$618 周六、周日及公眾假期：兩位$658 （倘若點選Moёt & Chandon香檳，每杯額外$100）（另設加一服務費）

地點：香港太古廣場香港JW萬豪酒店

查詢電話：2810 8366

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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