貓插畫展覽《All About Catsssss》＠海港城　46幅超萌肥貓作品、「看貓寫故事」贏獎品｜好去處

「海港城・美術館」即日至11月21日舉行韓國人氣插畫家Nyangsongi首個海外個人展覽《All About Catsssss》。Nyangsongi擅長以柔和木顏色線條勾畫圓潤親切的小貓，充分利用牠們調皮搗蛋、不買帳的習性，呈現生活中的甜酸苦辣、喜怒哀樂。是次展覽共展出46幅Nyangsongi作品，其中三幅特別以香港為主題，讓大家與小貓一起遊走充滿活力的香港、於霓虹燈下載歌載舞，以及相約三五知己大刷點心。展覽特別推出會場限定紀念畫卡及紀念品。此外，展覽期間購買紀念畫卡或以$20，可以參加扭蛋遊戲（內附多款貓貓襟章）；購買其他會場限定紀念品（紀念畫卡除外），可免費獲贈貓貓年曆卡Cat-lendar Card一張。

貓奴們更可於展覽期間在「海港城・美術館」，在最喜歡或最有共鳴的作品下拍照，然後「看貓寫故事」，於該幅作品寫出主角肥貓的故事，當中寫得最具創意又幽默的10名參加者，可獲贈紀念畫卡乙張。參加辦法及獎品詳情，請留意「海港城Facebook專頁」公布。

Nyangsongi首個海外個人展覽《All About Catsssss》

日期：10月28日至11月21日

時間：11:00am-10:00pm

地點：「海港城・美術館」（尖沙嘴海港城海洋中心二階207號舖）

海港城Facebook專頁：www.facebook.com/HarbourCity

註：資料以主辦方公布為準

海濱長廊好去處：

荃灣海濱長廊親子休閒好去處 無遮擋賞海景、搵癲噹打卡【短片】

卑路乍灣海濱長廊「畀小朋友周圍走」【短片】

炮台山東岸公園啟用 市民賞維港夜景與寵物共融【短片】

炮台山東岸公園主題區 維港首條向公眾開放防波堤 盡覽360度海景

萬聖節好去處：

迪士尼萬聖節｜日夜兩玩法 日間米奇可愛趣怪 夜晚黑魔后詭魅神秘【短片】

海洋公園「哈囉喂」 遊玩全部景點需640元

走進伊藤潤二詭異世界@荃灣南豐紗廠

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm