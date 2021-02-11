Anson Lo盧瀚霆《假冒女團》應援打卡站@北角匯　11月6日起3米巨型海報牆、大電視預告片一次過睇晒

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）首部任男一主演的電影《假冒女團》，將於11月25日上映，電影公司宏寰文化傳播聯乘ACX Cinemas及北角匯打造的4大宣傳活動，周六（11月6日）至12月5日有得睇，包括北角匯1期地下的《假冒女團》應援打卡站、北角匯3期的3米高巨型戶外廣告牆展出新版超大型海報、北角匯戶外大電視播放《假冒女團》首條官方預告片，以及電影上映後，憑北角匯指定金額消費單據可換領電影贈券，「神徒」們記得把握機會去打卡。

《假冒女團》宣傳活動@北角匯

1. 應援打卡站

日期：11月6日至12月5日

時間：早上10時至晚上10時

地點：北角匯1期地下G21號舖

2. 三米高戶外巨型廣告牆

日期：11月6日起

地點：北角匯3期地下G2號舖

3. 北角匯戶外大電視播預告片

日期：11月6日起不定時播放

地點：北角匯2期戶外大電視

4. 消費換領電影贈券

日期：電影上映後

換領地點：北角匯1期地下顧客服務中心

網站：www.harbournorth.com.hk

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