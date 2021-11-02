蘆筍｜白蘆筍矜貴　綠蘆筍營養價值更高【附烹煮小貼士】

蘆筍，綠色比白色更有營養。（Canva圖片）

蘆筍（asparagus）有綠蘆筍、白蘆筍之分。白蘆筍矜貴，但原來綠蘆筍的營養價值更高。究竟蘆筍有什麼益處？什麼人要慎吃？

蘆筍的益處

蘆筍含有豐富維他命A及C、鈣質、纖維和葉酸。維他命A及C有助抗氧化，防止細胞病變；維他命A更能保護眼睛健康，保持皮膚水分。蘆筍含有葉酸，適合準備懷孕或懷孕初期的女士進食，孕婦攝取足夠葉酸有助防止嬰兒神經系統缺陷。

‧蘆筍含維他命A

一碗134克的蘆筍，含有全日所需約五之一維他命A。每100克蘆筍，含有52毫克葉酸，佔全日所需八分之一。

‧蘆筍高纖

蘆筍屬於高纖，每100克綠色蘆筍含有2.2克纖維，與菠菜、芥蘭差不多。纖維能幫肋消化和通便，又可增加飽肚感。

綠蘆筍vs.白蘆筍

綠色蘆筍比白色蘆筍更有營養，綠色蘆筍纖維、維他命A和C的含量較高。

‧綠蘆筍營養成分（以100克計算）

熱量 20千卡

碳水化合物 4.3克

蛋白質 4.3克

纖維 2.2克

維他命A 538 國際單位（IU）

維他命C 6.5毫克

鈣 108毫克

‧白蘆筍營養成分（以100克計算）

熱量 20千卡

碳水化合物 2.31克

蛋白質 1.54克

纖維 1.5克

維他命A 385 國際單位（IU）

維他命C 3.7毫克

烹煮小貼士：宜用油快炒

維他命A屬脂溶性，蘆筍宜用油快炒，有助進食時吸收更多營養。

注意：如果同時進食其他含有豐富維他命A的食品（如南瓜、番茄、車厘茄等），有可能吸收過多維他命A，手掌心和臉部容易變黃。

痛風患者慎吃

尿酸較高的痛風患者，不宜大量進食蘆筍。因為蘆筍含有嘌呤（Purine），經過體內代謝後，會形成尿酸，有機會誘發痛風發作。痛風患者適量進食時，宜飲大量開水。

資料來源：明報

蘆筍食譜

食譜：蘆筍炒蝦仁、蘆筍煙三文魚卷

食譜：焗蘆筍蔬菜批

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