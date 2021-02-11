凱特貴氣現身COP26晚會　翻著舊高跟鞋貫徹環保主題

2016年凱特（右一）在肯辛頓宮接待奧巴馬伉儷時，也曾穿過該對由Rupert Sanderson設計的藍色高跟鞋。（法新社資料圖片）

凱特所穿的藍色高跟鞋原來已至少穿過12次，獲讚貫徹環境保育的主題。（法新社）

凱特（右）的寶藍色長裙和她手上藍寶石訂婚戒指互相輝映。（法新社）

凱特（右）身穿一襲寶藍色長裙出席晚會，盡顯貴氣，她所穿的藍色高跟鞋則是曾穿過多次的舊鞋。旁為威廉王子（中）及英國首相約翰遜（左）。（法新社）

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）在蘇格蘭格拉斯哥舉行，英國劍橋公爵夫人凱特周一（11月1日）晚上偕同丈夫威廉王子出席COP26的迎賓晚會，身穿一襲寶藍色長裙亮相，一身貴氣成為全場焦點。她所穿的藍色高跟鞋原來已至少穿過12次，獲讚貫徹環境保育的主題。

《每日郵報》報道，凱特的藍色高跟鞋出自英國設計師Rupert Sanderson手筆，她近年穿過至少12次。其中2016年凱特在肯辛頓宮接待時任美國總統奧巴馬伉儷時，也曾穿過這對鞋。

凱特出席晚會所穿的寶藍色長裙，是英國品牌Eponine於2020年出品，凱特平日也常常穿該品牌的衣服現身，今次則是她首次穿上該款寶藍色長裙，更和她手上藍寶石訂婚戒指互相輝映。

而在周一的白天，凱特以一身便服與威廉出席種植活動，更不介意滿手泥土，與晚上的高貴形象截然不同。

（每日郵報）

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