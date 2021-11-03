洗頭非愈多泡愈好　消委會教路：頭油多可搓兩次洗頭水【附護髮素使用貼士】

洗頭是日常衛生護理，洗頭愈多泡愈好？洗頭一定要用護髮素？消委會解答常見洗頭疑問，助大家正確清潔和保養頭髮。

多泡或會刺激頭皮

不少人認為洗頭水起泡愈多，代表頭髮愈乾淨，惟消委會提醒，泡沫量與洗頭水的清潔效能未必有直接關係。洗頭水愈多泡，或反映產品添加了濃度較高的表面活性劑，若濃度過高，可能會過度清潔髮絲和刺激頭皮。

另外，頭皮和頭髮上的油脂污垢會減低洗頭水的起泡量，如果頭皮油脂分泌特別旺盛，或頭髮較多污垢，可考慮用洗頭水搓洗兩次。留意頭皮每一部分都應以洗頭水泡沫充分搓揉，並用水沖洗，才可將頭髮和頭皮的油脂污垢洗淨。

護髮素應避洗髮根

護髮素有助改善頭髮難以梳理、無光澤和頭髮飛散蓬鬆等問題，使用護髮素時，應着重搓揉頭髮，避開髮根和頭皮，待數分鐘後徹底沖水避免殘留。消委會指出，頭髮無法有效吸收護髮素添加的保養或營養成分，護髮素只能短暫修補頭髮角質層的縫隙，減少髮絲進一步受損。

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