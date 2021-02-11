靚景相伴早午餐Brunch@ALTO Bar & Grill　加$228無限暢飲美酒兩小時｜美食情報

銅鑼灣V Point頂層的ALTO Bar & Grill，逢周六及周日推出Sky High Brunch Club早午套餐，可以一邊欣賞城市靚景一邊歎美食：包括無限量享用可供分享的前菜、一道海鮮菜式、一道主菜及一道甜品。前菜及沙律款式包括鰹魚炸鴨腿配西瓜沙律、煙燻鯖魚沙律配馬鈴薯西洋菜雞蛋辣根、香料煙熏牛肉他他伴粟米脆片。海鮮菜式分別是河蝦配comeback sauce醬汁，或是加$188享用半隻波士頓龍蝦配煙熏紫蘇牛油及雜菜沙律。主菜的選擇包括黃油春雞、炸魚薯條、煙熏黑線鱈魚奄列、伊比利亞豬肋骨、英式早餐，或加$128享用英式烤牛。甜品同樣可任選其一：拖肥布甸配焦糖醬綴上雲尼拿雪糕、蜜桃淋上覆盆子醬及雲呢拿雪糕和糖脆杏仁、杏仁泡芙配榛子忌廉。餐廳提供兩小時無限暢飲優惠（每位$228），選擇有：粉紅餐酒Rosé、氣泡酒、紅白餐酒、啤酒，精選雞尾酒有Mimosa、Bloody Mary、Aperol Spritz及Espresso Martini。

Sky High Brunch Club早午套餐@ALTO Bar & Grill

供應日期：逢周六及周日

供應時間：周六及周日11:30am-3:00pm

價錢：兩位起每位$488，兩小時無限暢飲優惠每位$228（所有價錢須另加一服務費）

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓

電話：2603 7181

網址：www.sandshospitality.com/portfolio/alto

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多美食情報：bit.ly/3oFk6m1

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