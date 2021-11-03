迪士尼公主系列 x Sennet Freres｜28套迪士尼公主婚紗晚裝逐件睇【多圖】

迪士尼 x Sennet Freres「迪士尼公主系列」婚紗：《勇敢傳說之幻險森林》梅莉達公主（Merida）（圖片由相關機構提供）

迪士尼 x Sennet Freres「迪士尼公主系列」晚裝：《勇敢傳說之幻險森林》梅莉達公主（Merida）（圖片由相關機構提供）

迪士尼 x Sennet Freres「迪士尼公主系列」婚紗：《小魚仙》艾莉奧（Ariel）（圖片由相關機構提供）

迪士尼 x Sennet Freres「迪士尼公主系列」晚裝：《小魚仙》艾莉奧（Ariel）（圖片由相關機構提供）

迪士尼公司官方授權的香港時裝品牌Sennet Freres（詩納菲兒），以「迪士尼公主巡禮」中全部12個公主及2個女王角色，各設計一件婚紗及一件晚裝。（圖片由相關機構提供）

迪士尼公司官方授權的香港時裝品牌Sennet Freres（詩納菲兒），以「迪士尼公主巡禮」中12個公主及2個女王角色，並根據迪士尼公主的經典故事，各設計一件婚紗及一件晚裝，總共28件奢華訂製服，讓女生以獨特個性化身成時尚的童話公主。

12位迪士尼公主及2位女王包括︰白雪公主（Snow White）、《公主與青蛙》蒂安娜（Tiana）、《仙履奇緣》灰姑娘（Cinderella）、《魔海奇緣》慕安娜（Moana）、《美女與野獸》貝兒（Belle）、《小魚仙》艾莉奧（Ariel）、《風中奇緣》寶嘉康蒂（Pocahontas）、《勇敢傳說之幻險森林》梅莉達公主（Merida）、《睡公主》愛洛公主（Aurora）、《阿拉丁》茉莉公主（Jasmine）、花木蘭（Mulan）、《魔髮奇緣》長髮公主樂佩（Rapunzel），以及《魔雪奇緣》安娜女王（Queen Anna）和愛莎女王（Queen Elsa）。

Sennet Freres 官方網站：sennet-freres.net

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