Miffy北歐冬雪藝術村@旺角MOKO新世紀　3米高Miffy陪你過聖誕｜聖誕好去處2021【短片】

Miffy北歐冬雪藝術村@新世紀廣場：在火車站的Melanie（張可兒攝）

Miffy北歐冬雪藝術村@新世紀廣場：穿着滑雪裝備的Miffy（張可兒攝）

Miffy北歐冬雪藝術村@旺角的MOKO新世紀廣場：Uncle Pilot（張可兒攝）

Miffy北歐冬雪藝術村@旺角的MOKO新世紀廣場：Uncle Pilot駕駛熱氣球（張可兒攝）

Miffy北歐冬雪藝術村@旺角的MOKO新世紀廣場：調皮Boris堆雪人（張可兒攝）

Miffy北歐冬雪藝術村@旺角的MOKO新世紀廣場（張可兒攝）

Miffy北歐冬雪藝術村@旺角的MOKO新世紀廣場（張可兒攝）

卡通人物Miffy從故鄉荷蘭去到位於旺角的MOKO新世紀廣場，展開聖誕探險之旅。明報電子平台組記者以短片帶大家一覽商場的「Miffy北歐冬雪藝術村」不同打卡位：3米高Miffy、砌雪人的調皮Boris、在火車軌旁的Miffy與好友、準備滑雪的Miffy、巨形Miffy椅和將於市集售賣的各式精品。有片睇：bit.ly/3CG66N6

「Miffy北歐冬雪藝術村」今日（11月4日）至2022年1月2日在新世紀廣場舉行。而「MOKO聖誕別注Miffy x HOMELESS北歐冬日精品市集」則於2021年12月4日至2022年1月2日舉行，將售賣Miffy家品用具、公仔、裝飾品、口罩等。

Miffy北歐冬雪藝術村@MOKO新世紀廣場

日期：2021年11月4日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：旺角MOKO新世紀廣場中庭、L1及L4樓層

Miffy x HOMELESS北歐冬日精品市集@MOKO新世紀廣場

日期：2021年12月4日至2022年1月2日

時間：上午11時至晚上9時

地點：旺角MOKO新世紀廣場MTR樓層、中庭

網址：www.moko.com.hk

文、圖、片：張可兒 hycheung@mingpao.com

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聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

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