漂書節2021@柴灣青年廣場：放漂書本、工作坊　江旻憓連翊希陳晞文分享閱讀心得｜好去處

位於柴灣的青年廣場「漂書節2021」將於11月5日至7日在Y劇場舉行。參加者可以「放一本，拾一本」的方式「放漂」及「收存」喜愛的書本，沒有書本放漂者亦可在場內的閱讀空間「打書釘」。

一連三日的「漂書節2021」節目豐富，公眾除了可在場內放漂書本外，更可參與其他活動，包括手作工作坊、名人分享、名人漂書等。手作工作坊有：手工書套織布工作坊、環保玻璃馬賽克燈工作坊、閱讀繪本創作工作坊及紙影燈製作工作坊。名人分享及名人漂書環節有香港女子擊劍運動員江旻憓、連翊希及香港滑浪風帆運動員陳晞文參與，分享運動員心路歷程、閱讀心得，向青年人推介好書。

青年廣場「漂書節2021」

日期︰2021年11月5日至7日 (周五至周日)

時間︰10:30am-7:00pm (每2.5小時一節)

第一節︰10:30am-1:00pm 第二節︰1:30pm-4:00pm 第三節︰4:30pm-7:00pm

地點︰柴灣青年廣場2樓Y劇場 (港鐵柴灣站A出口)

參加方法︰所有進場人士須於活動連結內預約登記，每日設有三個時段，設有名額限制，額滿即止。

活動連結︰bit.ly/2ZIEGrw

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