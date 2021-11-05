湯水食譜：白背木耳蘋果湯 潤肺補益氣血
文章日期：2021年11月05日
秋天乾燥，容易口乾皮膚乾，可以考慮煲白背木耳蘋果湯。註冊中醫稱，此湯水適合乾燥天氣時飲用，益氣滋陰生津，白背木耳更可補益氣血、潤肺止咳。
白背木耳蘋果湯（2人分量）
材料：
白背木耳 2大1小塊（藥材店可購買一包半斤裝，分數次用）
蘋果 3個
南棗 4-5粒
陳皮 1片
乾竹笙 8-10條（藥材店可購買）
豬腱 約$80
水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 洗淨白背木耳和陳皮後浸約1小時，陳皮浸軟後刮瓤備用。
2. 蘋果洗淨、去芯、切件備用，毋須去皮。
3. 豬腱汆水備用。
4. 南棗洗淨去核；竹笙洗淨後浸約30分鐘。
5. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2至2.5小時即成。
此湯可連湯渣齊吃，如豬腱和白背木耳。湯料有南棗，湯水會偏深黑色。
註冊中醫貼士：
- 蘋果潤肺生津、乾竹笙滋陰潤肺、南棗養血補氣安神，白背木耳（即毛木耳）補益氣血、潤肺止咳。
- 白背木耳蘋果湯益氣滋陰生津，對口乾、皮膚乾燥者有滋潤之效，適合秋冬或乾燥天氣時飲用。
- 此湯水較平和，不過胃痛人士不宜吃太多湯渣；白背木耳有活血之效，孕婦不宜飲用。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫葉麗斌
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