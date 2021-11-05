湯水食譜：白背木耳蘋果湯　潤肺補益氣血

秋天乾燥，容易口乾皮膚乾，可以考慮煲白背木耳蘋果湯。註冊中醫稱，此湯水適合乾燥天氣時飲用，益氣滋陰生津，白背木耳更可補益氣血、潤肺止咳。

白背木耳蘋果湯 （2人分量）

材料：

白背木耳 2大1小塊（藥材店可購買一包半斤裝，分數次用）

蘋果 3個

南棗 4-5粒

陳皮 1片

乾竹笙 8-10條（藥材店可購買）

豬腱 約$80

水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 洗淨白背木耳和陳皮後浸約1小時，陳皮浸軟後刮瓤備用。

2. 蘋果洗淨、去芯、切件備用，毋須去皮。

3. 豬腱汆水備用。

4. 南棗洗淨去核；竹笙洗淨後浸約30分鐘。

5. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2至2.5小時即成。

此湯可連湯渣齊吃，如豬腱和白背木耳。湯料有南棗，湯水會偏深黑色。

註冊中醫貼士：

- 蘋果潤肺生津、乾竹笙滋陰潤肺、南棗養血補氣安神，白背木耳（即毛木耳）補益氣血、潤肺止咳。

- 白背木耳蘋果湯益氣滋陰生津，對口乾、皮膚乾燥者有滋潤之效，適合秋冬或乾燥天氣時飲用。

- 此湯水較平和，不過胃痛人士不宜吃太多湯渣；白背木耳有活血之效，孕婦不宜飲用。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫葉麗斌

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蔬菜處理貼士：

沙葛有重量代表水分足 揀沙葛要重唔要大

豆角宜選平滑結實 番薯苗包廚房紙入袋勿封實

西洋菜宜揀菜葉濃密挺身 拭乾包廚房紙放雪櫃

秋葵宜揀翠綠色、蒂頭有韌性 用鹽輕揉秋葵除刺癢感

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋

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