BBQ燒烤食得健康5貼士【附燒烤食材推介】
文章日期：2021年11月05日
BBQ燒烤是不少香港人喜愛的活動，想BBQ食得相對健康，大家可以參考以下建議。部分方法有助減少燒烤時產生的丙烯酰胺（可致癌物質）。
1. 善用錫紙烤蔬菜
粟米、番薯、娃娃菜、燈籠椒、金菇、蘑菇等，宜用錫紙包好並放在爐邊，烤熟後盡快從爐邊取出，有助減低蔬菜在燒烤時產生的丙烯酰胺。
瓜菜調味時可加入較低脂的蒜粉、蒜鹽，代替高脂的牛油、罐裝蒜蓉。另可自製沙律，用適量橄欖油及黑醋調味，有助保存蔬菜中的營養及抗氧化物。
2. 噴蜜糖水
不少人燒烤會在食物上塗蜜糖，為免吸收過多糖分，可以將蜜糖倒入噴壺，加適量水稀釋，然後噴在食物上。
3. 自行醃製食物
自行醃製食物可以控制調味料分量，又可選用香草、蒜粉和紅椒粉等天然調味料。
4. 切小件易烤熟
食物燒焦後會產生可致癌物，預備食物時，可將食物切成小件或薄片，並先切除脂肪，以便更容易烤熟，減少外焦內未熟的情況。
5. 自製檸檬梳打水
汽水的糖分較高，可選擇自製檸檬梳打水（將檸檬切片，放進梳打水中），有助減少攝取糖分。
燒烤食材推介之選：
‧脂肪比例較低的肉類，如豬柳、西冷
‧海鮮如蝦、帶子、蜆及蠔
‧去皮雞扒
‧丸類宜選較低脂，如白魚蛋、牛丸、龍蝦丸
資料來源：明報
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