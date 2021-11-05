BBQ燒烤食得健康5貼士【附燒烤食材推介】

海鮮和瓜菜是BBQ燒烤之選。（Canva圖片）

BBQ燒烤是不少香港人喜愛的活動，想BBQ食得相對健康，大家可以參考以下建議。部分方法有助減少燒烤時產生的丙烯酰胺（可致癌物質）。

1. 善用錫紙烤蔬菜

粟米、番薯、娃娃菜、燈籠椒、金菇、蘑菇等，宜用錫紙包好並放在爐邊，烤熟後盡快從爐邊取出，有助減低蔬菜在燒烤時產生的丙烯酰胺。

瓜菜調味時可加入較低脂的蒜粉、蒜鹽，代替高脂的牛油、罐裝蒜蓉。另可自製沙律，用適量橄欖油及黑醋調味，有助保存蔬菜中的營養及抗氧化物。

2. 噴蜜糖水

不少人燒烤會在食物上塗蜜糖，為免吸收過多糖分，可以將蜜糖倒入噴壺，加適量水稀釋，然後噴在食物上。

3. 自行醃製食物

自行醃製食物可以控制調味料分量，又可選用香草、蒜粉和紅椒粉等天然調味料。

4. 切小件易烤熟

食物燒焦後會產生可致癌物，預備食物時，可將食物切成小件或薄片，並先切除脂肪，以便更容易烤熟，減少外焦內未熟的情況。

5. 自製檸檬梳打水

汽水的糖分較高，可選擇自製檸檬梳打水（將檸檬切片，放進梳打水中），有助減少攝取糖分。

燒烤食材推介之選：

‧脂肪比例較低的肉類，如豬柳、西冷

‧海鮮如蝦、帶子、蜆及蠔

‧去皮雞扒

‧丸類宜選較低脂，如白魚蛋、牛丸、龍蝦丸

資料來源：明報

BBQ燒烤食物或產生致癌污染物 食安中心︰應避免食物接觸火焰【附減攝入污染物貼士】

丙烯酰胺｜澱粉類食物高溫煮焦易生致癌丙烯酰胺 薯仔經雪藏風險更高【附煮食避免丙烯酰胺3注意】

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm