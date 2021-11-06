立冬‧二十四節氣｜立冬飲食宜健脾養腎　中醫介紹補腎4食材【短片】

合桃有補腎溫肺、烏髮潤膚、滑腸及澀尿止帶的作用。（何芍盈攝）

栗子有「腎之果」美譽，具養胃健脾、補腎強筋及活血止血的功效。（何芍盈攝）

蓮藕煮熟後有健脾養胃、補氣養血和止瀉等功效，特別適合孕婦及產後婦女。（何芍盈攝）

立冬飲食應着重健脾滋潤、防寒養腎，吃清補甘溫的食物。中醫介紹適合立冬進食的4種食材。（何芍盈攝／明報製圖）

立冬是冬天第一個節氣，明日（11月7日）是立冬，註冊中醫葉麗斌接受明報電子平台組訪問，表示冬天是萬物閉藏的季節，人應順應天時顧護陽氣，在飲食方面應着重健脾滋潤、防寒養腎，吃清補甘溫的食物，例如雞、鴨、魚類、芝麻、合桃、黑木耳等，少吃生冷或燥熱的食物，同時配以甘潤生津的當造蔬果如梨、蓮藕等。葉麗斌介紹適合立冬進食的4種食材。【有片睇：bit.ly/3wl6azy】

立冬補腎4食材

1. 蓮藕：性涼，味甘、澀，歸心、肝、胃經。蓮藕秋天當造，煮熟後由寒轉溫，有健脾養胃、補氣養血和止瀉等功效，特別適合孕婦及產後婦女。蓮藕可配紅棗煲瘦肉湯，有健脾益血作用；配綠豆煲湯則有清肝利膽作用。蓮藕汁煲滾飲用適合燥熱體質、吸煙、胃熱病的人。

蓮藕難消化，消化力弱或胃病患者可選擇飲湯；糖尿病患者、消化道潰瘍、容易脹氣和大腸激躁症的人不宜多吃蓮藕。

2. 黑芝麻：性平，味甘，歸肝、腎、大腸經。黑芝麻能補肝腎、益精血、滋陰潤腸、通便通乳及養血。黑芝麻內含豐富油脂，有古籍記載黑芝麻有烏髮潤膚作用，磨碎進食更能吸收其油分。黑芝麻有滑腸作用，泄瀉者不宜多吃。

3. 栗子：性溫，味甘平，入脾、胃、腎經。栗子有「腎之果」美譽，具養胃健脾、補腎強筋及活血止血的功效。惟須留意栗子難消化，容易導致脹氣，一般人進食上限為10粒，消化力弱或胃病患者不宜多吃，糖尿病患者淺嘗兩、三粒即止。

4. 合桃：性溫，味甘，歸腎、肺、大腸經。合桃有補腎溫肺、烏髮潤膚、滑腸及澀尿止帶的作用，亦有指合桃健腦補腦，適合長者間中進食。留意合桃滑腸，泄瀉者應慎食；合桃肉亦難消化，容易造成脹氣，消化力弱或胃病患者不宜多吃，可選擇飲湯代替。

圖文：何芍盈 片：何采思

立冬養生/立冬食譜：

立冬飲食宜補腎健脾 中醫提醒：黑色食物非全部皆補腎

中醫食譜：烏雞栗子淮山湯 補腎養血

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm

bit.ly/3wl6azy