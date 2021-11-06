7-11著數情報‧7仔優惠｜7-Eleven 11月7日購物滿$100享77折
文章日期：2021年11月06日
7-Eleven便利店於11月7日推出77折限時優惠，當日早上7時起於任何一間7-Eleven香港分店購物滿$100*或以上即享77折優惠。優惠適用於7仔優先發售的Häagen-Dazs小丸子派對冰袋套裝（$299）、7仔獨家發售的MOVENPICK芒果雪葩，以及7-SELECT雞髀等產品。如同時使用AlipayHK付款，以AlipayHK App掃一掃7-Eleven店內的「勁賞掃」二維碼，即可領取電子禮券1張，單一淨值消費滿$20即減$5，數量有限，領完即止。（*優惠只限於11月7日早上7時至晚上11時59分，優惠不適用於7仔預購品、雜誌、香煙等，優惠細則及詳情以7-Eleven公布為準）
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