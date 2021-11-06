LOG-ON x Moomin期間限定店@銅鑼灣時代廣場　三大營地打卡位、獨家姆明商品、人氣卡通專區 | 聖誕好去處2021

人氣卡通專區+精選聖誕好物（圖片由相關機構提供）

聖誕前夕，LOG-ON與Moomin姆明家族在時代廣場地庫中庭開設「Moomin - The Spirit of Adventure」期間限定店，即日至11月29日期間，邀請大家一起出遊Camping享受冒險樂趣。場內除了設有三大全新營地打卡位（加入姆明冒險行列；與史力奇、小美及歌妮細味野外風味；跟姆明體驗森林露營），期間限定店亦推出多款獨家限定主題商品，包括設計特別的姆明睡袋造型抱枕、露營燈、野餐墊、木製托盤等。

人氣卡通專區：宮崎駿、角落生物等精品

同場更設多個人氣卡通專區，為大家搜羅城中最潮最HIT的話題商品，包括宮崎駿系列、韓迷大愛的Kakao Friends、受歡迎程度持續高企的Line Friends、Sanrio系列，還有小王子、Snoopy、角落生物、Lulu豬、各款日本吉祥物等，讓各位粉絲買得過癮。最後怎少得為家居增添聖誕氣氛的最新節日裝飾，讓大家輕鬆一站式選購聖誕禮物及佈置好物，過一個歡樂聖誕。

LOG-ON 2021 X Moomin期間限定店@時代廣場

日期：即日至11月29日

營業時間：星期日至四10:00am–10:00pm；星期五至六及公眾假期前夕10:00am–11:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場地庫B1層

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2021：bit.ly/3wlTpEO

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