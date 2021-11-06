芝士火鍋周末下午茶自助餐@普慶餐廳　品嘗大熱芫荽芝士火鍋｜美食情報

普慶餐廳於11月周末下午茶時段推出「芝士火鍋周末下午茶自助餐」，客人可從三款芝士火鍋口味（三重芝士、芫荽芝士或黑松露芝士）中挑選心水款式，並可配搭多款配料如法蘭克福香腸、墨西哥玉米片、法包及椒鹽脆餅等。除芝士火鍋外，另一焦點落在Raclette芝士專區，熱溶溶的瑞士芝士配搭多款精選配料，包括法式長麵包、酸麵包、全麥麵包、火腿、醃酸瓜、醃洋葱、番茄乾；亦設有放滿各類芝士的芝士專區，包括Brie軟芝士、Emmental芝士、車打芝士、Gouda芝士、意大利巴馬臣芝士、金文拔芝士等多達8款選擇。

廚師團隊亦炮製了超過廿款西式及亞洲風味的芝士菜式，包括菠菜意大利芝士批、四式芝士辣肉腸玉米薄脆、南瓜藍芝士意大利飯、巴馬臣芝士煙肉焗意粉、韓式芝士拉麵及忌廉芝士可樂餅等。另外亦提供健康沙律。甜品方面，當然亦以芝士為主，包括紐約芝士蛋糕、日式芝士撻及意大利咖啡芝士蛋糕等。

「芝士火鍋下午茶自助餐」@普慶餐廳

供應日期：11月6日至12月31日（逢周六、周日及公眾假期）

供應時間：3:15pm-5:15pm

價錢：每位$258起（另設加一服務費）

地址：九龍彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

網址：www.theastorhk.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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