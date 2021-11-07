白松露六道菜Tasting Menu@帝苑酒店Sabatini　大歎阿爾巴頂級白松露｜美食情報

炒有機雞蛋多士配北海道帶子及阿爾巴頂級白松露@帝苑酒店Sabatini（圖片由相關機構提供）

帝苑酒店Sabatini意大利餐廳以有「白色鑽石」之稱的白松露菌入饌，即日至12月期間提供白松露六道菜嘗味餐單（tasting menu），菜式包括炒有機雞蛋多士配北海道帶子及阿爾巴頂級白松露、意式龍蝦湯、經典牛油汁幼蛋麵配阿爾巴頂級白松露、香烤鰻魚柳配陳醋、洋葱及南瓜蓉、慢煮乳飼牛仔柳配香草汁伴阿爾巴頂級白松露，以及法式栗子蛋糕配阿爾巴頂級白松露，讓食客細味一頓時令白松露盛宴。

白松露六道菜盛宴@帝苑酒店Sabatini

供應日期：即日至12月

價錢：$1988/位 或 $2388/位配酒。額外阿爾巴頂級白松露，每克另加$158。（另設加一服務費）

白松露六道菜嘗味餐單：bit.ly/3mE0T30

白松露推介菜譜：bit.ly/3EEWUsS

營業時間：每日12nn-2:30pm及6:00pm-11:00pm

地址：九龍尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店3樓

電話：2733 2000

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多美食情報：bit.ly/3oFk6m1

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