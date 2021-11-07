Kakao Friends聖誕夢幻樂園@荷里活廣場　必玩Ryan海盜船　打卡掃精品｜聖誕好去處2021

鑽石山荷里活廣場商場中庭化身成「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，即日至明年1月2日，多個人氣角色包括：Ryan、Apeach、Tube、Con、Muzi、Neo & Frodo、Jay-G 及最新角色——春植將首次以聖誕造型登場，與大家歡度一個好玩又動感十足的繽紛聖誕。

「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」是全港首個加入Kakao Friends互動遊戲元素的玩樂園區，包括兩大玩樂主題區「Ryan飛越海盜船」和「Apeach彈彈咖啡杯」。而於指定周末更可參加「Ryan & Apeach 見面會」，兩大人氣角色將以聖誕造型跟各位粉絲見面，跟大家大拍萌照。另外三大打卡熱點更是不能錯過：Kakao Friends聖誕夢幻樂園拱門、Kakao Friends聖誕夢幻樂園大舞台以及Jay-G極速跳樓機。場內更設有「Kakao Friends期間限定店」，發售過百款Kakao Friends人氣精品，保證人人滿載而歸。

Kakao Friends聖誕夢幻樂園@荷里活廣場

日期：即日至2022年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2021：bit.ly/3wlTpEO

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