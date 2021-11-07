電子優惠券@港鐵商場　逾2萬名額11月8日2pm開搶｜著數情報

一Click即搶全城賞@港鐵商場（圖片由相關機構提供）

一Click即搶全城賞@港鐵商場（圖片由相關機構提供）

港鐵公司旗下商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場）再度攜手推出「一Click即搶全城賞」推廣活動，加碼送出$850萬元、超過2萬個電子優惠券名額。MTR Mobile登記用戶可於11月8日下午2時起，透過MTR Mobile「我的獎賞」以先到先得形式，搶先領取港鐵商場$400指定類別電子優惠券（名額：2萬個）及港鐵商場$500時裝及美容電子優惠券（名額：1000個），每人最多可獨得$900電子優惠券。

「一Click即搶全城賞」@港鐵商場

推廣日期：11月8日2:00pm起

參與商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

參加方法：下載MTR Mobile手機應用程式並成為登記用戶，透過MTR Mobile「我的獎賞」即可以先到先得形式搶領港鐵商場電子優惠券。數量有限，換完即止。

MTR Mobile三個簡單步驟，$900電子優惠券即可到手：

1） 點選「我的獎賞」

2） 在「禮遇」内點選「一Click即搶！」

3） 可看到「剩餘數量」及點選「立即領取」以搶電子優惠券。

註：資料以相關機構公布為準

更多消費/著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm