The Body Shop x許廷鏗11月14日快樂放送 聖誕倒數月曆Share the Joy｜聖誕2021
文章日期：2021年11月08日
The Body Shop今年聖誕成立「天使事務所」，11月14日（周日）下午將派出首席天使長許廷鏗及天使特派隊，以流動音樂專車快閃走勻尖沙嘴和旺角。屆時除了有許廷鏗的美妙歌聲外，更會向公眾派發聖誕禮物和購物禮券。同日，許廷鏗會親往旺角門市，出席「快樂放送日」店舖活動，整個活動過程會同時透過社交媒體串流直播。
為迎接聖誕，The Body Shop推出三款聖誕限量版倒數月曆，多款熱賣皇牌產品隱藏在各個小盒子內。聖誕倒數月曆使用可回收再造物料包裝，配上實用抽屜設計和精美聖誕插圖。
許廷鏗快樂放送日@The Body Shop
日期：11月14日（周日）
地址及電話：旺角西洋菜街51號C舖及D舖（電話：2380 7134）
聖誕限量版倒數月曆@The Body Shop
Share the Joy聖誕限量版倒數月曆$599
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Share Love & Joy聖誕限量版奢華倒數月曆$1499
註：資料及價錢以主辦方公布為準
聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN
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