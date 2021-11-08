The Body Shop x許廷鏗11月14日快樂放送　聖誕倒數月曆Share the Joy｜聖誕2021

許廷鏗11月14日下午將跟The Body Shop流動音樂專車快閃走勻尖沙嘴和旺角。（圖片由相關機構提供）

The Body Shop今年聖誕成立「天使事務所」，11月14日（周日）下午將派出首席天使長許廷鏗及天使特派隊，以流動音樂專車快閃走勻尖沙嘴和旺角。屆時除了有許廷鏗的美妙歌聲外，更會向公眾派發聖誕禮物和購物禮券。同日，許廷鏗會親往旺角門市，出席「快樂放送日」店舖活動，整個活動過程會同時透過社交媒體串流直播。

為迎接聖誕，The Body Shop推出三款聖誕限量版倒數月曆，多款熱賣皇牌產品隱藏在各個小盒子內。聖誕倒數月曆使用可回收再造物料包裝，配上實用抽屜設計和精美聖誕插圖。

許廷鏗快樂放送日@The Body Shop

日期：11月14日（周日）

地址及電話：旺角西洋菜街51號C舖及D舖（電話：2380 7134）

聖誕限量版倒數月曆@The Body Shop

Share the Joy聖誕限量版倒數月曆$599

Share the Joy聖誕限量版尊貴倒數月曆$899

Share Love & Joy聖誕限量版奢華倒數月曆$1499

網址：www.thebodyshop.com

註：資料及價錢以主辦方公布為準

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm