西九文化區一日Chill遊　美食、打卡位、景點推介【短片】

西九文化區：「香港新晉建築及設計師比賽」的獲選設計展亭「Growing Up」（張可兒攝）

西九文化區：「香港新晉建築及設計師比賽」的獲選設計展亭「Growing Up」（張可兒攝）

西九文化區：「香港新晉建築及設計師比賽」的獲選設計展亭「Growing Up」（張可兒攝）

西九文化區M+博物館11月12日開幕，市民可於首12個月內免費入場，參觀博物館後，亦可在西九文化區閒逛、打卡、睇日落，chill一日，緩解生活壓力。市民走出博物館，最近的打卡點為著名藝術家及設計師Calvin Ho的巨型壁畫，名為「Ensemble II」，上有超過25個別具個性的角色，充滿藝術氣息。［有片睇：bit.ly/3wn8vKp］［M+博物館｜實測港鐵九龍站行10分鐘即到【附路線短片】］（文、圖：張可兒 片：劉澤浩）

美食薈萃：意粉Pizza熱狗有得揀

從壁畫漫步至海濱長廊，市民可在海邊的餐廳「醫肚」。如想吃正餐，「侘寂珈琲•喫茶」提供意粉或Pizza等主食，其中「西京味噌鮭魚意大利麵」（$98）是店家推薦的人氣菜式；Pizza則有3款可選，兩素一葷，「食肉獸」必選「煙燻火腿披薩」（$88）。

如想吃小食，可到「Hooman by the Sea」，內有多款分量十足的熱狗，例如有肉醬和千島醬的「貴婦犬熱狗」（$68），以及有芥末蛋黃醬和牛油果醬的「比熊犬熱狗」（$68），再點一杯人氣熱賣的Blue Lemonade（$48），其漸變藍色的外觀與西九文化區的藍天十分相襯，最啱打卡！

海濱長廊、展亭賞維港日落

食飽之後，市民可到餐廳外的海濱長廊及藝術公園散步消化，不少遊客會在此野餐、遛狗、放風箏、踏單車等。市民亦可用姓名和電話號碼，向園方登記借用沙灘椅和充氣沙發，黃昏時更可欣賞金色夕陽。

市民沿着海旁向入口處步行，會路經2017年「香港新晉建築及設計師比賽」的獲選設計「Growing Up」展亭，每逢周六、周日及公眾假期開放供公眾休憩享樂，以及租用場地舉辦小型活動，站在其中即可將維港日落美景盡收眼底。

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