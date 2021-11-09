點心放題午市@銅鑼灣名館　網上預訂四九折｜著數情報

位於銅鑼灣主打新派中菜的名館，近日推出90分鐘點心放題，即日至12月31日在指定網站預訂午市點心放題，可以人均$138起（原價$268／位）（約四九折），品嘗逾30款手工點心。另外，新推出獨家網上預訂晚市點心放題優惠，人均$188（原價$268／位）。點心放題除了有酒樓常見的一盅兩件，還有銀湖天鵝酥、酥皮菠蘿餐包、紅菜頭蒸鍋貼、藍莓流心包、咖喱蒙古羊肉餅、鮮肉一口小籠包和名館筍香蝦餃皇等。除了特色點心外，還有主食和涼菜，如海南雞泡米線、京川汁秋葵、雲南涼拌貓耳朵等，迎合不同口味的大胃王。

90分鐘點心放題@名館

優惠期：即日至12月31日

網上預訂價（另收茶芥及加一服務費，現場到付）：

午市點心放題（分為三個時段入座：11:30am、1:00pm、2:30pm入座）

A. $138／位（周一至周五）

B. $158／位（周六、周日及公眾假期）

晚市點心放題（分為兩個時段：時段一 6:00pm-7:30pm 時段二：7:45pm-9:15pm）

C. $188／位（周一至周日）

網上預訂：www.togetda.com/r/010390454/名館銅鑼灣

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1201號舖

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準