迪士尼x香港管弦樂團聖誕音樂匯演　網上登記抽獎贏免費票【附抽獎連結】

香港迪士尼樂園將於12月3日及4日首度呈獻《香港迪士尼.香港管弦樂團.奇妙交響夜》,以「奇妙夢想城堡」為舞台,在星空下演奏迪士尼經典樂章及聖誕名曲。迪士尼現以大抽獎形式送出共400張迪士尼一日標準門票免費欣賞表演,香港居民可於網上登記,參與即日起至11月15日的《香港迪士尼.奇妙交響夜》大抽獎。得獎名單將於11月19日在迪士尼活動網頁公布。【抽獎網站:x.hkdl.hk/3EKJ88o】

《香港迪士尼.香港管弦樂團.奇妙交響夜》將是首個在「奇妙夢想城堡」舉行的交響樂團表演,趙增熹任嘉賓指揮,香港迪士尼樂園音樂總監夏思捷以客席鋼琴家身分參與表演,整個表演為時45分鐘。香港管弦樂團將演奏多首歌曲,包括《A Whole New World》、《Frozen Heart》、《Joy to the World》和《Jingle Bells》。一眾迪士尼角色包括米奇、米妮、安娜女王和愛莎女王等亦會盛裝登場。

註:資料以主辦方公布為準

