聖誕嘉年華@沙田新城市：遊樂場打卡專區+糖果主題攤位遊戲+甜品控美食市集｜聖誕好去處2021

沙田新城市廣場以比利時布魯塞爾聖誕市集為靈感，即日至明年1月2日期間於一樓羅馬廣場舉行「Sweetmas Carnival & Market」歐陸聖誕甜蜜嘉年華，遊樂設施變成童話風五大打卡專區，分別是「玫瑰星球旋轉木馬」、「閃耀聖誕樹大道」、「雲間摩天輪」、「飄夢熱氣球」以及「戀戀玫瑰園」，讓人恍如置身歐洲經典聖誕市集。

喜愛自拍的人士不要錯過在中世紀精緻街屋內的三個自拍場景：「雲飄飄空中月」、「融愛雪糕球」和「紅粉花牆鞦韆」。場內亦設有「Sweetmas美食市集」，雲集多個超人氣本地創意品牌，包括：「Jam Story果醬二三事」、「NuttieB」、「享樂烘焙」、「Slowmoffle」、「Shokupan專門店 - SAKImoto Bakery嵜本」、「Barlove」、「Miss Pisces雙魚小姐」、「Mate Coffee」、「Nebu_hk雪花酥」、「蜜語Beetales」，全方位獻上Sweetmas盛宴。

大家可憑慈善捐款或會員積分參加四大必玩攤位遊戲：「Happy Rainbow」、「Candy Scoop」、「Toss The Color Cup」和「Rings Toss」，為慈善機構「大銀力量Big Silver」籌款。

歐陸聖誕甜蜜嘉年華＋Sweetmas美食市集@沙田新城市廣場

日期：即日至2022年1月2日

時間：12:00nn-10:00pm

地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓形獻技場、一期一樓東翼及三期三樓

攤位遊戲

日期：即日至2022年1月2日

時間：1:00pm-9:00pm

地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓形獻技場及三期三樓

入場費：捐款$10予慈善機構大銀力量或The Point會員以200積分，可參加其中1個遊戲攤位

註：資料以主辦方公布為準

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