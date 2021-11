Lokman楊樂文＋Tiger邱傲然＋Jeffrey魏浚笙＋Tyson Yoshi程浚彥 x Valentino Beauty：I am who I am

next

Valentino Beauty全球首間專門店已在尖沙嘴海港城開幕,MIRROR隊長楊樂文(Lokman)和成員之一的邱傲然(Tiger)、新一代型男魏浚笙 (Jeffrey)、程浚彥(Tyson Yoshi)為Valentino Beauty拍攝新一輯宣傳片及照片,講述自己的追夢故事。Lokman說:「我鍾意跳舞,因為跳舞不只是一種表演,更是一種精神,由我心裏面透過舞步傳出去。」Tiger說:「跳舞要一步一步投入跳,找到內心屬於自己的聲音,繼而相信、接受,這樣就一定會啟發到其他人。」Lokman先單獨表演一段solo舞步,拿着Born in Roma香水作伴,Tiger加入,最後二人一起完成舞蹈。Jeffrey說:「演藝路上要不斷突破,不能故步自封,要發掘自己不同面貌。有時或會迷失,但我都會提醒自己聆聽內心聲音,毋忘初衷。」Tyson Yoshi說:「我會將真實情緒轉化成歌詞,然後唱出來。治癒自己的同時,亦創造一種治療力量。」二人手執品牌彩妝鏡盒Go-Clutch,在鏡頭前擺甫士架輕就熟,一舉手一投足盡現男神風範。四人最後異口同聲說:「I am who I am.」(我就是我。)

Valentino Beauty專門店查詢電話:2323 3828

