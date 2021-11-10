Lokman楊樂文＋Tiger邱傲然＋Jeffrey魏浚笙＋Tyson Yoshi程浚彥 x Valentino Beauty：I am who I am

Valentino Beauty全球首間專門店已在尖沙嘴海港城開幕，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）和成員之一的邱傲然（Tiger）、新一代型男魏浚笙 （Jeffrey）、程浚彥（Tyson Yoshi）為Valentino Beauty拍攝新一輯宣傳片及照片，講述自己的追夢故事。Lokman說：「我鍾意跳舞，因為跳舞不只是一種表演，更是一種精神，由我心裏面透過舞步傳出去。」Tiger說：「跳舞要一步一步投入跳，找到內心屬於自己的聲音，繼而相信、接受，這樣就一定會啟發到其他人。」Lokman先單獨表演一段solo舞步，拿着Born in Roma香水作伴，Tiger加入，最後二人一起完成舞蹈。Jeffrey說：「演藝路上要不斷突破，不能故步自封，要發掘自己不同面貌。有時或會迷失，但我都會提醒自己聆聽內心聲音，毋忘初衷。」Tyson Yoshi說：「我會將真實情緒轉化成歌詞，然後唱出來。治癒自己的同時，亦創造一種治療力量。」二人手執品牌彩妝鏡盒Go-Clutch，在鏡頭前擺甫士架輕就熟，一舉手一投足盡現男神風範。四人最後異口同聲說：「I am who I am.」（我就是我。）

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