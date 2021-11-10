Jeremy李駿傑@Mirror x Crabtree & Evelyn　赴概念店玩IG打卡　搶最後一套限量版Jeremy簽名禮盒

Crabtree & Evelyn早前推出限量100套Jeremy李駿傑@Mirror簽名禮盒套裝，精美聖誕禮盒內備有5款精選產品，加上Jeremy簽名加持，所有簽名禮盒套裝一日內火速售罄。現有最後機會贏取最後一套限量版Jeremy簽名禮盒套裝：參加Crabtree & Evelyn的Instagram Post打卡遊戲。

遊戲參加方法：

1. 前往「Crabtree & Evelyn 50周年ComingBackHome概念店」，使用特製濾鏡在場內打卡拍照；

2. 將照片發布成IG Post，並將帳戶設定為公開；

3. 在照片中標註 @CrabtreeAndEvelyn_HongKong 及 @leegardenshk，在帖文內容中加入標籤：#CrabtreeandEvelynHongKong #ComingBackHome

4. Crabtree & Evelyn會選出一名幸運兒，送出限量版Jeremy簽名禮盒套裝。得獎者由專人聯絡通知有關領獎詳情。

5. 活動日期為即日至11月14日。

Crabtree & Evelyn 50周年Coming Back Home概念店

日期：即日至至11月14日

地址：銅鑼灣希慎廣場1樓中庭

註：活動詳情以主辦方公布為準

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