雙11網購節｜百佳、惠康購物優惠　大家樂網店限定二人餐$11

又到「雙11」網購節，百佳、惠康等連鎖超市及大家樂分別推出網上購物優惠，部分優惠如下：

大家樂

大家樂推出雙11網站限定優惠，11月11日上午11時推出限量5款$11二人餐優惠，每款限量110份，只限網站發售，售完即止。

5款$11二人餐優惠包括：焗素豬扒飯二人餐、香脆豬扒包二人餐、快趣桶二人餐、意粉環球風情二人餐、火腿蘑菇炒蛋二人餐【優惠詳情：大家樂網站，網上搶購攻略可參考大家樂facebook】

百佳

百佳網店推出雙11狂賞大激戰，精選多款$11貨品及$111組合優惠，另有過百件精選產品買一送一。【優惠詳情：百佳網站、百佳facebook】

惠康

設雙11多重優惠，於yuu App內Wellcome Now分頁網購，優惠包括$1、$11、$111貨品限量搶購；全單再折扣；消費滿$200送$60電子優惠券等。【優惠詳情：11.11激賞嘉年華facebook帖子、惠康facebook】

日本城

日本城網店雙11推出優惠，包括11同你減、11換住搶、$11起大割引、部分貨品買一送一等。【優惠詳情：日本城網站、日本城facebook】

更多消費/著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm