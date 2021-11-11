蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心 6大打卡位+期間限定店｜聖誕好去處2021【短片】
文章日期：2021年11月11日
今個聖誕無得去日本旅行？將軍澳新都城中心特別打造「蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣」主題裝置，於2021年11月12日至2022年1月2日期間，本地創作品牌Chocolate Rain與蠟筆小新首次聯乘，驚喜現身商場與大家暢玩日本6大名勝。明報OL網HOTPICK記者帶讀者先睇為快，率先睇6大打卡位，包括日本第一絕景富士山、百年傳奇忍城、滑雪天堂札幌、寫意別府溫泉鄉、童話世界白川鄉，以及「雪見小路」商店街，體驗浪漫白色冬日假期。
新都城中心3期另設「蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣期間限定店」發售過百款主題精品，包括蠟筆小新30周年紀念精品：陶瓷碟套裝、tote bag布袋、袋裝鏡、文件夾及擺設等。Chocolate Rain更會獨家發售一系列限定精品及全新單品，包括首次於線下發售的4款聖誕福袋，必定滿載而歸。
圖、文、片：張可兒
蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣
日期： 2021年11月12日-2022年1月2日
時間： 10am-10pm
地點： 新都城中心2期L1天幕廣場
蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣期間限定店
日期： 2021年11月12日-2022年1月2日
時間： 12pm-9pm
地點： 新都城中心3期L1天幕廣場
註：資料以主辦方公布為準
聖誕好去處2021：
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