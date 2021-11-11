建築美學「五彩」工作坊　網上免費欣賞傳統建築工藝｜活動情報

香港測量師學會聯同香港古建保育協會，於下周六（20日）推出「賞‧惜‧舊築跡」——上「五彩」工作坊。「五彩」是指彩色鮮艷的繪圖和雕刻，這種工藝歷史悠久，在傳統中式的建築上能找到它的蹤影。是次工作坊將教授「五彩」工藝，並講解上色技巧、配色方法及其變化。通過是次活動，讓參加者能夠學會如何欣賞傳統建築工藝及了解保留古物的難處。工作坊名額有限，額滿即止。

「賞．惜．舊築跡」——上「五彩」工作坊@香港測量師學會

日期︰11月20日（星期六）

時間：上午10時至中午12時

形式︰Zoom網上直播

費用︰全免

報名方法：有興趣人士可填妥表格報名：https://bit.ly/3qlm2RB

報名截止日期：11月17日（星期三）中午12時

網站：https://www.hkis-heritage.com

*成功報名之參加者將收到確認電郵，並須於11月13至19日前往香港測量師學會（上環干諾道中111號永安中心12樓1205室）或選擇順豐到付領取工作坊所需物資。

註：活動資料以主辦方公布為準

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