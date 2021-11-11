百佳屈臣氏優惠｜WatsMask漸變色Level 3口罩限時$88 送Kotex護墊

WatsMask x Kotex聯手推出快閃優惠，由即日起至11月18日，於百佳（優惠至11月11日）或屈臣氏購買WatsMask指定口罩，可享$88限時必搶價，再送指定Kotex產品。（圖片由相關機構提供）

WatsMask x Kotex聯手推出快閃優惠，由即日起至11月18日，於百佳（優惠至11月11日）或屈臣氏購買WatsMask指定口罩，可享$88限時必搶價，同時再送指定Kotex產品。香港製造的WatsMask有ASTM Level 3防護，3層過濾防護設計，以及超柔軟無痛耳掛。「分分有禮‧滴滴賞」會員可掃描口罩盒內QR Code，可享屈臣氏蒸餾水獨家優惠。贈品數量有限，送完即止。

百佳限定：WatsMask x Kotex粉紅快閃優惠

活動日期： 2021年11月11日（最後一日）

優惠詳情：於百佳購買嫩粉漸變Marshmallow Platter口罩可享快閃優惠價$88，加送Kotex極緻綿柔超薄日用23cm（15片）或極緻綿柔超薄日/夜用28cm（13片）

屈臣氏限定： WatsMask x Kotex必搶優惠

活動日期：即日起至2021年11月18日

優惠詳情：於屈臣氏購買Lollipop Treats夢幻漸變口罩可享$88必搶價，再送Kotex高潔絲Blossom Spa白茶花超薄日用23cm（12片）

*優惠條款及細則以相關機構公布為準。數量有限，送完即止。

雙11優惠資訊：

雙11網購節：百佳、惠康購物優惠 大家樂網店限定二人餐$11

更多消費/著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm