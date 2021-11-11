大閘蟹4人餐@名苑酒家　網上預訂人均$298起｜著數情報

秋冬來臨，正值品蟹季節。名苑推出期間限定「極品大閘蟹4人餐」，菜式包括江蘇大閘蟹（每人2隻）、清蒸沙巴海花斑、花膠燉響螺湯、當紅炸子雞、蟹粉扒豆苗、水晶肴肉、手拍青瓜貓耳朵、炒臘味糯米飯及薑茶湯丸等，為大家呈獻味覺盛宴。由即日至12月12日經網上預訂，可享限時優惠以$1192享「極品大閘蟹4人餐」共9道精選粵菜（原價$1988），人均只需以$298起，另收加一服務費及每位茶錢，優惠數量有限。

「極品大閘蟹4人餐」@名苑酒家

優惠期：即日至12月12日

供應時間：只限堂食、午晚市適用（午市：11:30am-2:30pm；晚市：6:00pm-9:30pm）

網上預訂價：$1192（另收加一服務費$50；茶錢每位$13-$16及其加一即$1.3-$1.6[視乎分店而定，詳情請向商戶查詢，以現金支付]）

網上預訂：https://bit.ly/3CGjwc9

地點：名苑酒家各分店

註：資料及價錢以餐廳公布為準

雙11優惠資訊：

雙11網購節：百佳、惠康購物優惠 大家樂網店限定二人餐$11

百佳屈臣氏優惠｜WatsMask漸變色Level 3口罩限時$88 送Kotex護墊

更多消費/著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm