湯水食譜：栗子沙參玉竹雞腳湯 健脾養陰
文章日期：2021年11月12日
想用栗子煲湯的話，可考慮「栗子沙參玉竹雞腳湯」，湯水滋潤平和，健脾補腎。
栗子雞腳湯（2人分量）
材料：
栗子 半斤
雞腳 8-10隻
豬腱 $80
冬菇 3個（大）
沙參 15克
玉竹 15克
蜜棗 2粒
薑 1小塊
水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 冬菇洗淨後浸約2小時，浸後剪去菇蒂，留起備用。
2. 雞腳洗淨（尤其洗淨腳趾間的污垢）及去腳甲。雞腳與豬腱一同汆水：煲滾水後放入雞腳與豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。
3. 以熱水浸半剝殼栗子，有助較容易去衣。
4. 沙參、玉竹、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。薑塊去皮備用。
5. 水滾後，連同菇蒂放入所有材料（冬菇除外），水滾後調細火，煲約1.5小時後放入冬菇，再煲約1小時即成。
煲湯貼士：
‧雞腳宜在雞檔購買，肉質較新鮮，避免在凍肉店購買冰鮮雞腳，否則湯水或會有雪味。喜歡連湯渣吃的話，雞腳宜去腳甲，入口方便，亦較衛生。
‧在菜檔購買以網袋盛載的栗子時，宜預鬆分量，因為剝殼前未能確保所有栗子均可食用，建議買多少少較穩陣。倘若有剩餘栗子，可用來燜排骨。
‧煲湯時加入菇蒂有助出味。另外，宜在湯水煲成前一小時才加入冬菇，以免過早煲菇令菇味揮發。
中醫貼士：
‧栗子健脾補腎、雞腳養筋健骨、沙參益氣養陰、玉竹和蜜棗養陰益胃、冬菇健脾益腎。
‧栗子雞腳湯滋潤平和，適合不同體質人士飲用，而且四季皆宜，尤其適合秋冬天氣乾燥時飲用，一星期可飲用2-3次。
‧栗子須煲腍身。有胃脹、胃痛者，不宜吃太多湯渣（栗子及雞腳），較難消化。痛風不宜飲用冬菇湯，宜以其他食材代替。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
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