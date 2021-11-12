湯水食譜：栗子沙參玉竹雞腳湯　健脾養陰

想用栗子煲湯的話，可考慮「栗子沙參玉竹雞腳湯」，湯水滋潤平和，健脾補腎。

栗子雞腳湯 （2人分量）

材料：

栗子 半斤

雞腳 8-10隻

豬腱 $80

冬菇 3個（大）

沙參 15克

玉竹 15克

蜜棗 2粒

薑 1小塊

水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 冬菇洗淨後浸約2小時，浸後剪去菇蒂，留起備用。

2. 雞腳洗淨（尤其洗淨腳趾間的污垢）及去腳甲。雞腳與豬腱一同汆水：煲滾水後放入雞腳與豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。

3. 以熱水浸半剝殼栗子，有助較容易去衣。

4. 沙參、玉竹、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。薑塊去皮備用。

5. 水滾後，連同菇蒂放入所有材料（冬菇除外），水滾後調細火，煲約1.5小時後放入冬菇，再煲約1小時即成。

煲湯貼士：

‧雞腳宜在雞檔購買，肉質較新鮮，避免在凍肉店購買冰鮮雞腳，否則湯水或會有雪味。喜歡連湯渣吃的話，雞腳宜去腳甲，入口方便，亦較衛生。

‧在菜檔購買以網袋盛載的栗子時，宜預鬆分量，因為剝殼前未能確保所有栗子均可食用，建議買多少少較穩陣。倘若有剩餘栗子，可用來燜排骨。

‧煲湯時加入菇蒂有助出味。另外，宜在湯水煲成前一小時才加入冬菇，以免過早煲菇令菇味揮發。

中醫貼士：

‧栗子健脾補腎、雞腳養筋健骨、沙參益氣養陰、玉竹和蜜棗養陰益胃、冬菇健脾益腎。

‧栗子雞腳湯滋潤平和，適合不同體質人士飲用，而且四季皆宜，尤其適合秋冬天氣乾燥時飲用，一星期可飲用2-3次。

‧栗子須煲腍身。有胃脹、胃痛者，不宜吃太多湯渣（栗子及雞腳），較難消化。痛風不宜飲用冬菇湯，宜以其他食材代替。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌

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蔬菜處理貼士：

沙葛有重量代表水分足 揀沙葛要重唔要大

豆角宜選平滑結實 番薯苗包廚房紙入袋勿封實

西洋菜宜揀菜葉濃密挺身 拭乾包廚房紙放雪櫃

秋葵宜揀翠綠色、蒂頭有韌性 用鹽輕揉秋葵除刺癢感

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋

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