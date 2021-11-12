行山襪蓋腳眼防沙石磨損　話你知厚薄襪點揀｜行山．裝備實用貼士【短片】

行山鞋及行山襪選擇得宜，有助舒暢走遍高山低谷。明報電子平台組邀請有逾10年行山跑山經驗的Gone Running喜跑創辦人范瑞萍（JoeJoe），於明報OL網Hot Pick分享揀選行山襪的心得；有關選行山鞋的實用貼士，可瀏覽明報新聞網即時熱點（認識行山鞋防跣鞋底 揀大半碼防逼腳趾｜行山．裝備實用貼士【短片】）。

●厚襪護腳 薄襪乾爽

行山厚、薄襪怎選擇？范瑞萍表示，厚襪有較強保護，薄襪觸感較佳、較乾爽，可視乎行山時間長短作選擇。詳情睇片：bit.ly/3ELLwLP

●襪蓋腳眼 防沙石磨損腳

行山襪有長有短，范瑞萍建議襪的長度應可蓋過腳眼位置，有助防止沙石磨損腳。詳情睇片：bit.ly/3wl5iLl

●五趾襪防水泡 矽膠粒防黑甲

行山常有起水泡、黑甲問題，范瑞萍教揀含矽膠粒的五趾襪，減輕出現水泡和黑甲。她亦提及壓力襪對行山有何幫助，詳情睇片：bit.ly/3mLFm8o

【實用貼士系列——裝備五花八門，過來人有經年累月的自家實戰心得。Gone Running喜跑創辦人范瑞萍（JoeJoe）是前香港女子馬拉松精英運動員，曾奪得5屆渣打香港馬拉松本地女子冠軍，亦有豐富行山跑山經驗，她以個人心得幫助讀者選擇適合自己所需的行山鞋和行山襪。】

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