勞蘇聖誕草莓工場@葵芳新都會廣場　Lotso毛茸茸長廊+勞蘇光影聖誕樹6大打卡位｜聖誕好去處2021【短片】

今年聖誕，葵芳新都會廣場以《反斗奇兵3》「勞蘇」（Lotso）為主角，打造聖誕草莓熊世界。由11月12日起至2022年1月2日期間，草莓工場「Berry Christmas in LotsoLand」以勞蘇為主題佈置，6大打卡位包括逾9米長「毛茸茸長廊」、逾5米高「勞蘇光影聖誕樹」、3米高原大尺寸勞蘇裝置、動「莓」一刻互動專區、「夢幻甜美花海」及「霓虹剪影聖誕燈飾」。商場晚間更配以炫目燈飾，綻放日與夜截然不同的冬日情懷。

另外，新都會廣場12月8日起特設期間限定店，逾600件獨家限定新貨及日本直送的勞蘇、《反斗奇兵》及迪士尼精品，限定店更設勞蘇打卡位，粉絲可掃貨兼拍照留念。

「Berry Christmas in LotsoLand」聖誕草莓熊世界@葵芳新都會廣場

日期：即日起至2022年1月2日

（12及13日上午10時至下午2時為VIP優先預覽日；12及13日下午2時至晚上10時及14日起開放予公眾）

時間：上午10時至晚上10時

地點：葵芳新都會廣場 L3-L4露天廣場

聖誕草莓熊世界期間限定店

日期：2021年12月8日起至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上9時

地點：葵芳新都會廣場 L3中庭

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2021：

蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心【短片】

聖誕嘉年華@沙田新城市：遊樂場打卡專區+糖果主題攤位遊戲+甜品控美食市集

Kakao Friends聖誕夢幻樂園@荷里活廣場

LOG-ON x Moomin期間限定店@銅鑼灣時代廣場

Miffy北歐冬雪藝術村@旺角MOKO新世紀

其他好去處：

西九文化區一日Chill遊【短片】

動植物公園150周年 引入水獺、黑冕鶴每日開「餵食show」

貓插畫展覽《All About Catsssss》＠海港城

香港8大海濱好去處

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm