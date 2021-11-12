7-11著數情報‧7仔雪糕優惠｜7-Eleven買雀巢甜筒$33/5支　11月12-14日限定3天

7-Eleven便利店今日（11月12日）至11月14日一連三日推出雀巢Drumstick甜筒雪糕$33/5支限時優惠，每支甜筒平均售價$6.6。各款甜筒口味包括：法式焦糖燉蛋味甜筒、薄荷朱古力味甜筒、雲呢拿味甜筒、朱古力甜筒、芒果甜筒和香芋味甜筒。（優惠條款及詳情請參閱店內宣傳品）

便利店 其他情報：

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7-11著數情報‧7仔雪糕優惠｜7-Eleven於10月14日至17日購買雀巢甜筒$33/5支。（圖片由相關機構提供） 【#著數之選】 #3天限定 即刻睇下呢個星期7仔有咩著數優惠啦📣 1️⃣【$33／5支】雀巢甜筒（各款） 2️⃣【$21／3件】雀巢脱脂乳酪飲品(各款）/ 低脂乳酪杯140克（各款） 3️⃣【$100／張】csl 5GB 365日 本地數據儲值卡 （買一送一） 4️⃣【$35／2件】紳士牌芝士波77.9克/ 芝士條113克 5️⃣【$7／支】三得利C.C.檸檬500毫升膠樽裝 1-3) 只適用於香港店舖。 4-5) 同時適用於澳門店舖。 部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售/送/換完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。 #7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #著數優惠 #jetso #只限3天 #返屋企慢慢歎 #抵 #雪糕優惠 #Drumstick