Kiehl's x Marylou Faure節日限量版系列　購物換限量版聖誕倒數月曆｜聖誕2021

Kiehl's與藝術家Marylou Faure聯乘奇趣限量的包裝設計，伴你過一個充滿祝福的聖誕。節日限量版系列包括高效能潤手霜（只限11月15日發售）、經典潤膚乳、極緻塑顏全效乳霜、深夜奇蹟修復精華露、醫學維C淡斑精華、特效保濕乳霜、金盞花植物精華爽膚水，其中的高效能護手霜以及熱賣皇牌經典潤膚乳將會重新包裝，首度採用融入FSC認證紙的全新瓶子設計，顯著減少塑膠用量。另外，亦推出聖誕倒數月曆，與大家齊齊迎接聖誕。現凡購物滿$500，即可以$590換購Kiehl’s限量版聖誕倒數月曆乙份（價值HK$1855），每人只限換購一份，數量有限，送完即止。另外，顧客凡購買產品滿指定金額，即可獲贈指定禮品及旅行試用裝套裝。

Kiehl's x Marylou Faure節日限量版系列

銷售點：Kiehl's分店

查詢：九龍圓方1087號舖（電話：2196 8348）

網店：https://shop.kiehls.com.hk

註：資料及價錢以品牌公布為準

聖誕倒數月曆：link.mingpao.com/71744.htm

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

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