尖東聖誕燈飾璀璨　巨型幕牆播Disney+影片｜聖誕好去處2021【多圖】

今個星誕，尖沙咀中心及帝國中心的多媒體幕牆燈飾播放Disney+六大品牌包括迪士尼、彼思、Marvel 、星球大戰、國家地理頻道及Star的聖誕燈飾。（圖片由相關機構提供）

聖誕節及新年臨近，尖東及海濱長廊一帶多幢大廈外牆燈飾亮燈。尖沙嘴中心及帝國中心特設多媒體幕牆燈飾，由8.2萬顆變色LED圓點組成、幕牆總面積達4000平方米，播放Disney+六大品牌，包括迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理頻道及Star的聖誕燈飾影片，包括《反斗奇兵》、《木偶奇遇記》等。

尖東聖誕燈飾

日期：即日至2022年1月1日

農曆新年燈飾

日期：2022年1月17日至2022年2月16日

亮燈時間：周一至周日 晚上6時至11時

註：平安夜、聖誕日、除夕、元旦、農曆年三十及農曆年初一之亮燈時間將稍為延長

「樂享．同賞」攝影比賽 閃爍璀璨同度聖誕

參加者只需以個人facebook或Instagram帳戶上載2021年的尖東燈飾照片，並hashtag #tstesharelove #tstesharejoy #tstelights2021 或#尖東燈飾2021，即可參加比賽，獎品包括九龍香格里拉酒店Café Kool自助晚餐餐券（兩位）等，截止日期為2022年1月2日。詳情：www.tste.com.hk。

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