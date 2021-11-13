膽固醇｜營養師：心血管病元兇非膽固醇　限制攝取飽和脂肪更重要【附食物建議】

美國衛生及公共服務部和美國農業部，於2015年12月發表為國民制訂的膳食指引（Dietary Guidelines for Americans），取消膳食膽固醇的攝取上限。澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）接受明報OL網Hot Pick記者訪問時表示，限制攝取飽和脂肪和反式脂肪對防止心血管疾病更為重要。

膽固醇是什麼？

．脂肪物質

．體內細胞中的其中一個主要結構物質

．肝臟會製造身體所需要的大部分膽固醇，毋須特意在飲食中攝取

．身體需要膽固醇製造荷爾蒙和維他命D

潘卓琳解釋，吃得多高膽固醇食物，並不會特別影響血液的膽固醇，惟由於不少高膽固醇食物本身含有很多飽和脂肪，而飽和脂肪會令血液裏面膽固醇水平增高，變相提高血管硬化及患上冠心病的風險，因此若要預防心血管疾病，控制飽和脂肪及反式脂肪攝取量更為重要。

含飽和脂肪食物：

．各種肉類及其提煉的脂肪：例如牛油、豬油、豬皮、雞皮

．全脂奶類食品：全脂牛奶、忌廉、雪糕

．椰子油、椰汁、棕櫚油

含反式脂肪食物：

．油炸食品、西餅、酥餅、中式餅、餅乾

．硬身植物牛油、起酥油

潘卓琳建議，含膽固醇的食物如內臟和甲殼類海鮮，其飽和脂肪和反式脂肪也較低，故可作為健康及均衡飲食中一部分。另外，每周吃最多6隻雞蛋，不會增加患心臟病風險；無論如何，須謹記均衡和適量飲食。

膽固醇含量高的健康食物：

．雞蛋

．魷魚、蝦、蠔、甲殼類海鮮

．沙甸魚

．乳酪、芝士

．肝臟

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