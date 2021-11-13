紅葉｜5種本地紅葉一覽　葉子為何會轉紅？【附觀賞地點】

紅葉季節快到，元朗大棠開始有小量紅葉。明報電子平台組整理漁農自然護理署（漁護署）介紹有關香港可見的5種紅葉種類，以及紅葉的成因。

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香港5種紅葉

1.楓香（Liquidambar formosana）（圖一）

觀賞地點：大棠楓香林、大埔滘自然護理區、城門郊野公園及西貢獅子會自然教育中心

楓香屬金縷梅科植物，為落葉喬木，可達30米高。楓香樹皮呈灰褐色，葉片為寬卵形，基部圓形，先端尾狀漸尖，邊緣有鋸齒，背面乾時通常呈灰白色，披短柔毛或無毛。一般於秋季時會轉紅或黃色。

2.嶺南槭（Acer tutcheri）（圖二）

觀賞地點：太平山、馬鞍山、大東山及一些海拔較高的位置都有紀錄。

嶺南槭（粵音：戚）被列入《香港稀有及珍貴植物》，屬槭樹科，為落葉喬木，高達15米。嶺南槭樹皮是褐色或深褐色，葉片呈闊卵形，基部圓形或近截形。秋季時會轉紅。

3.烏桕（Sapium sebiferum）（圖三）

觀賞地點：本港各個郊野公園

烏桕（粵音：舅）屬大戟科，為落葉喬木，高達15米，具乳狀汁液，全株無毛。烏桕樹皮為灰黑色，具縱裂紋。冬季落葉前轉為黃色或紅色。

4.山烏桕（Sapium discolor）（圖四）

觀賞地點：本港各個郊野公園

山烏桕屬大戟科，為半落葉喬木，高達12米，全株無毛。山烏桕樹皮灰色光滑，葉呈橢圓形或長卵形，基部短狹或呈楔形，頂端鈍或短、漸尖。山烏桕樹葉於冬季時會轉為紅色，不完全脫落。

5.木蠟樹（又稱野漆樹，Rhus succedanea）（圖五）

觀賞地點：本港各個郊野公園

木蠟樹屬漆樹科，為落葉灌木或小喬木，高達12米，全株無毛。木蠟樹葉為奇數羽狀複葉，常集生於小枝頂端。木蠟樹葉一般於冬季落葉前轉為紅色，顏色鮮艷，惟切勿觸摸，否則可能會致皮膚敏感。

知多啲：葉子為何轉紅色？

葉的細胞含葉綠素外，亦含呈黃色的胡蘿蔔素及紅色的花色素苷。秋天乾燥、氣溫下降，加上強光照射下，葉綠素會加速分解，有助葉細胞製造花色素苷，胡蘿蔔素則不受影響。隨着葉片的葉綠素分解，部分樹木的樹葉在秋季時便會轉為黃色及紅色。

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