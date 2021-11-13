夢幻光影之旅@YOHO MALL　6米玻璃聖誕樹+15米長星光許願長廊+互動遊戲｜聖誕好去處2021

元朗YOHO MALL打造夢幻光影之旅，由11月13日至明年1月2日，YOHO MALL I中庭化身成「炫彩奇幻森林」，全場以光影技藝塑造了多個炫彩燈光裝置，打卡熱點貫穿室內至室外，包括滿佈仙子星光的森林、巨型互動裝置「願之光寶石」、「花語迷宮」、6米高「極光炫彩玻璃聖誕樹」；YOHO MALL II中庭則是「仙子們的秘密花園」，大家可親睹於聖誕期間限定展出的4.5米高巨型「永恆聖誕花」，又或欣賞仙子眼中的花語夢境國度；戶外都市農莊則有15米長的「仙子星光許願長廊」，絕對是不可錯過的拍照熱點。

商場更推出「奇幻森林秘境尋寶賽」互動裝置遊戲，讓訪客以手機與大電視互動玩遊戲，競逐豐富獎品。12月則有森「動」手作市集，雲集超過20間本地手作及精品攤檔，為大家帶來別具特色的夢幻聖誕。

「冬日．森之仙境」@YOHO MALL

日期：11月13日至2022年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：YOHO MALL I及 II中庭、YOHO Urban Farm

「奇幻森林秘境尋寶賽」互動裝置遊戲@YOHO MALL

日期：11月中旬至2022年1月2日

時間：10:00am-9:45pm

森「動」手作市集@YOHO MALL

日期：12月11至12日及12月18至19日

時間：12:00nn-7:00pm

地點：YOHO MALL I G露天廣場

註：資料以主辦方公布為準

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