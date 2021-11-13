Häagen-Dazs x 櫻桃小丸子雪糕火鍋　早鳥優惠低至88折｜著數情報

Häagen-Dazs與《櫻桃小丸子》首次聯乘，推出《櫻桃小丸子》限量雪糕火鍋（$569／套），以小丸子與野口同學及花輪同學的可愛樣子為設計，立體造型的火鍋爐趣致獨特。一套《櫻桃小丸子》雪糕火鍋包括Häagen-Dazs x《櫻桃小丸子》角色造型陶瓷火鍋爐一套；火鍋叉兩支；32個指定口味迷你雪糕球（包括：4球芒果紅桑子、4球比利時朱古力、4球雲呢拿、4球焦糖脆餅、4球曲奇雲呢拿、4球士多啤梨、4球士多啤梨芝士餅及4球藍莓）；以及一包朱古力醬。每套雪糕火鍋禮券另附送三張優惠券（一張雙球雪糕買一送一券、一張$80雪糕蛋糕優惠券及一張補充裝折扣優惠券，總值超過$200）。12月13日或之前預訂，DBS信用卡或Häagen-Dazs銀卡會員可享9折優惠，金卡會員88折。

《櫻桃小丸子》限量雪糕火鍋@Häagen-Dazs

預訂及換領日期：即日起接受預訂，12月1日起開始換領（12月13日或之前預訂，DBS信用卡或Häagen-Dazs銀卡會員可享9折優惠，金卡會員88折）

價錢：$569／套

銷售點：Häagen-Dazs專門店及網上商店

顧客查詢熱線：2629 6116

網店：https://eshop.haagendazs-gifting.hk/fondue

註：資料及價錢以餐廳公布為準

聖誕好去處2021：

尖東聖誕燈飾璀璨 巨型幕牆播Disney+影片【多圖】

勞蘇聖誕草莓工場@葵芳新都會廣場 Lotso毛茸茸長廊+勞蘇光影聖誕樹6大打卡位

蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心【短片】

聖誕嘉年華@沙田新城市：遊樂場打卡專區+糖果主題攤位遊戲+甜品控美食市集

Kakao Friends聖誕夢幻樂園@荷里活廣場

LOG-ON x Moomin期間限定店@銅鑼灣時代廣場

Miffy北歐冬雪藝術村@旺角MOKO新世紀

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm