Häagen-Dazs x 櫻桃小丸子雪糕火鍋 早鳥優惠低至88折｜著數情報
文章日期：2021年11月13日
Häagen-Dazs與《櫻桃小丸子》首次聯乘，推出《櫻桃小丸子》限量雪糕火鍋（$569／套），以小丸子與野口同學及花輪同學的可愛樣子為設計，立體造型的火鍋爐趣致獨特。一套《櫻桃小丸子》雪糕火鍋包括Häagen-Dazs x《櫻桃小丸子》角色造型陶瓷火鍋爐一套；火鍋叉兩支；32個指定口味迷你雪糕球（包括：4球芒果紅桑子、4球比利時朱古力、4球雲呢拿、4球焦糖脆餅、4球曲奇雲呢拿、4球士多啤梨、4球士多啤梨芝士餅及4球藍莓）；以及一包朱古力醬。每套雪糕火鍋禮券另附送三張優惠券（一張雙球雪糕買一送一券、一張$80雪糕蛋糕優惠券及一張補充裝折扣優惠券，總值超過$200）。12月13日或之前預訂，DBS信用卡或Häagen-Dazs銀卡會員可享9折優惠，金卡會員88折。
《櫻桃小丸子》限量雪糕火鍋@Häagen-Dazs
預訂及換領日期：即日起接受預訂，12月1日起開始換領（12月13日或之前預訂，DBS信用卡或Häagen-Dazs銀卡會員可享9折優惠，金卡會員88折）
價錢：$569／套
銷售點：Häagen-Dazs專門店及網上商店
顧客查詢熱線：2629 6116
網店：https://eshop.haagendazs-gifting.hk/fondue
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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