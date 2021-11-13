營養師健康食譜｜蘑菇焗雞【短片】

雞腿肉不一定高脂肪？11月14日是世界糖尿病日，衛生署衛生防護中心facebook發帖，分享蘑菇焗雞健康食譜。衛生署提醒市民肥胖會增加患上糖尿病的風險，建議平日要避免吃高脂食物，煮食時宜去皮去脂（如肥膏部分）。食譜中使用的雞腿在焗前先去掉肥膏，焗熟後再去除雞皮，減低食雞腿攝入的脂肪含量。

蘑菇焗雞（4人分量）

材料：

雞腿 2隻（約320克）

新鮮蘑菇 10個（中）

蒜蓉 1湯匙

芫茜 2湯匙（切碎）

白酒 1杯（240毫升）

植物油 1/8茶匙（植物油如花生油、芥花籽油、粟米油等）

醃料：

鹽 半茶匙

生粉 1茶匙

白胡椒粉 少許

製法：

1. 雞腿洗淨，去除肥膏，加入醃料拌勻，醃約30分鐘，備用。

2. 預設焗爐溫度至攝氏200度。

3. 蘑菇洗淨切片，與蒜蓉鋪於焗盤，加入白酒，放上雞腿，掃少許油。焗盤放入焗爐，焗至雞腿轉金黃色。（注意焗盤要保持有汁液，如有需要，可加水或白酒。）

4. 取出焗盤，將雞腿反轉浸於汁液中，把焗盤放回焗爐，焗至雞腿完全熟透。最後灑上芫荽多焗1分鐘。

5. 取出焗盤，隔去油分，將雞腿去皮及去骨後斬件上碟，把蘑菇汁液淋於雞腿上。

食譜來源：衛生署營養師

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