營養師健康食譜｜蘑菇焗雞【短片】
文章日期：2021年11月13日
雞腿肉不一定高脂肪？11月14日是世界糖尿病日，衛生署衛生防護中心facebook發帖，分享蘑菇焗雞健康食譜。衛生署提醒市民肥胖會增加患上糖尿病的風險，建議平日要避免吃高脂食物，煮食時宜去皮去脂（如肥膏部分）。食譜中使用的雞腿在焗前先去掉肥膏，焗熟後再去除雞皮，減低食雞腿攝入的脂肪含量。
蘑菇焗雞（4人分量）
材料：
雞腿 2隻（約320克）
新鮮蘑菇 10個（中）
蒜蓉 1湯匙
芫茜 2湯匙（切碎）
白酒 1杯（240毫升）
植物油 1/8茶匙（植物油如花生油、芥花籽油、粟米油等）
醃料：
鹽 半茶匙
生粉 1茶匙
白胡椒粉 少許
製法：
1. 雞腿洗淨，去除肥膏，加入醃料拌勻，醃約30分鐘，備用。
2. 預設焗爐溫度至攝氏200度。
3. 蘑菇洗淨切片，與蒜蓉鋪於焗盤，加入白酒，放上雞腿，掃少許油。焗盤放入焗爐，焗至雞腿轉金黃色。（注意焗盤要保持有汁液，如有需要，可加水或白酒。）
4. 取出焗盤，將雞腿反轉浸於汁液中，把焗盤放回焗爐，焗至雞腿完全熟透。最後灑上芫荽多焗1分鐘。
5. 取出焗盤，隔去油分，將雞腿去皮及去骨後斬件上碟，把蘑菇汁液淋於雞腿上。
食譜來源：衛生署營養師
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