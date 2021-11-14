GODIVA主題下午茶@唯港薈GREEN 任食GODIVA軟雪糕+獲贈GODIVA朱古力｜下午茶之選
文章日期：2021年11月14日
唯港薈大堂餐廳GREEN再度與比利時朱古力品牌GODIVA合作，11月15日起推出全新「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶，以黑膠唱盤造型呈現下午茶，13款色彩繽紛的鹹甜美點在轉盤上互相輝映。重點推介包括兩小時任食GODIVA士多啤梨朱古力及朱古力軟雪糕，另外其他甜點有：檸檬馬鞭草覆盆子馬卡龍、酒漬櫻桃黑朱古力、伯爵茶黑朱古力慕絲，下午茶更連兩粒原裝GODIVA朱古力。鹹點同樣吸引，包括朱古力脆皮鴨肝慕絲伴黑魚子、甜蝦血色瑪莉、煙三文魚伴三文魚子、辣肉腸橄欖串、以植物肉炮製的Impossible他他。下午茶更有英式傳統鬆餅配奶油忌廉及果醬，以及自選即磨咖啡、茶或原裝GODIVA熱朱古力。惠顧下午茶可額外獲贈精選GODIVA朱古力一份，數量有限、送完即止。周六、周日及公眾假期惠顧額外獲贈法國氣泡酒一杯。
GODIVA X 唯港薈「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶
供應日期：11月15日起（需提前一日訂座）
供應時間：首輪2:45pm-4:45pm，次輪4:45pm-6:45pm
價錢：（需於預訂時支付每位$100訂金）
周一至周五：每位$408，兩位$748（另設加一服務費）
周六、周日及公眾假期：每位$438，兩位$788（另設加一服務費）
（凡於周六、周日及公眾假期惠顧，會額外贈法國氣泡酒一杯）
地點：唯港薈大堂GREEN
查詢電話︰3400 1300
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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