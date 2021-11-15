螺絲粉素食譜：小茴香籽番茄雜菜蘑菇螺絲粉｜Green Monday食譜

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

想製作一道色香味俱全的素螺絲粉？身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享小茴香籽番茄雜菜蘑菇螺絲粉食譜。小茴香籽可在專賣印度食品店或香料店購買，喜歡多醬汁的人亦可調整醬汁分量。若需要無麩質飲食，醬汁可以無麩質醬油或鹽麹代替，分量要自行調整。

小茴香籽番茄雜菜蘑菇螺絲粉

材料：

無麩質螺絲粉 80克

蘆筍 30克

意大利青瓜（zucchini） 黃色及綠色各8至10片

蘑菇 3粒

茗荷（日本生薑） 2條

小茴香籽 2/3小匙（1小匙約5毫升）

醬汁材料：

純番茄醬 40克

啡糖 3/4大匙（1大匙約15毫升）

味醂風調味料 1/3大匙

醬油 1/3大匙

海鹽 少許

做法：

1. 蘆筍洗淨，去皮切粒；蘑菇洗淨，去蒂切片；茗荷洗淨，切碎。

2. 醬汁材料混合攪拌，備用。

3. 滾水加少許海鹽，放入螺絲粉煮熟備用，同時保留少許煮螺絲粉的水。

4. 用適量橄欖油、海鹽及黑椒炒茗荷、蘆筍、意大利青瓜、蘑菇和小茴香籽。

5. 略炒後加入煮螺絲粉的水攪拌，加入醬汁，再放入螺絲粉，攪拌後試味，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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