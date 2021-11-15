下午茶｜Tea WG X Salvatore Ferragamo　歎香氛主題下午茶獲贈香水

Tea WG與Salvatore Ferragamo聯乘以Signorina Fashion Edition女士香氛系列為靈感，11月15日至12月31日推出期間限定二人下午茶。下午茶套餐的精緻茶香鹹點包括：蟹肉紅菜頭多士、水牛芝士伴櫻桃番茄撻、鴨肝慕絲迷你多士、脆炸蝦球伴紅胡椒墨汁麵包；特色茶香甜品則有茉莉花茶慕斯配椰香蛋糕、玫瑰芬香茶覆盆子杏仁瑪德蓮、仕女茗茶慕斯配搭杏仁海綿蛋糕、桔花烏龍茶藍莓芝士意大利奶凍。除了各款精緻茶香鹹點及甜品，套餐亦包括兩件每日手工現做的Tea WG招牌英式鬆餅或烘焙muffin，配以Tea WG茶香啫喱及鮮忌廉享用，為下午茶體驗寫下圓滿句號。首500名顧客惠顧該期間限定二人下午茶套餐，可獲贈香水禮品Signroina（5毫升）及Signorina In Fiore（5毫升），數量有限，送完即止。

Tea WG X Salvatore Ferragamo香氛「Signorina Fashion Edition二人下午茶」

供應期：11月15日-12月31日

供應時間：每日3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$548（另設加一服務費）

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層11號舖（電話：2725 6930）

中環港景街1號國際金融中心1樓1022號舖（電話：2796 2828）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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