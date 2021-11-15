拖鞋｜消委會推介6款百元以下膠拖鞋 乾濕地防跣度不俗【附名單】
文章日期：2021年11月15日
消委會今（15日）公布市面30款家居拖鞋的測試結果，產品由最平10元到最貴520元不等，其中6款膠拖鞋大致上在各種地板的乾濕面的「防跣」表現不俗，價錢更在100元以下。［逾半拖鞋濕地防滑表現欠佳 最貴520元「Pansy」僅獲3分 10元「自家製作」膠拖有4.5分］
6款整體防滑表現不俗售百元內拖鞋︰
牌子及產品名稱／大約零售價／聲稱產地／總評分（5分最高）
．家居拖鞋女士按摩底拖鞋250243／$30／中國／4.5分
．特厚家居拖鞋S-3009M／$60／中國／4.5分
．Ella「FAMILY」女裝拖鞋123-2916／$25／中國／4.5分
．Yue Fung舒適按摩防水拖鞋YF-7329／$60／中國／4.5分
．Daiso Cushion Sandals SKR 19-20 D106／$35／中國／4.5分
．自家製作$10膠拖鞋XE308001（GY-088）／$10／中國／4.5分*
*該款拖鞋在濕瓷磚的腳跟位置防滑表現摩擦系數低於0.3，防跣度較遜色
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